Niño fallece tras un accidente de tránsito en ruta al Atlántico

El pequeño murió tras el impacto del vehículo.
Un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 13.5 de la ruta al Atlántico dejó como saldo un menor de seis años fallecido y dos personas heridas.
El vehículo en el que se movilizaban quedó empotrado, lo que provocó que los ocupantes sufrieran diversas lesiones.
Las personas trasladadas a un centro asistencial fueron identificadas como Óscar Vinicio Velásquez, de 33 años, y Evelin Nataly Matute, de 36, ambos con golpes en distintas partes del cuerpo y posibles fracturas.
En el vehículo viajaba un niño de seis años quien al momento de ser evaluado, los socorristas confirmaron que había fallecido.
Hasta el momento el pequeño no ha sido identificado.