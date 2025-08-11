Decomisan 1500 paquetes de cocaína y detienen a 5 mexicanos en el Pacífico

Seis tripulantes extranjeros fueron detenidos durante el operativo marítimo.
Este lunes 11 de agosto autoridades guatemaltecas confirmaron el hallazgo de 1,500 paquetes de cocaína, distribuidos en 50 tulas, como resultado de una operación conjunta en aguas del Pacífico de Guatemala.
Tras la interceptación de una embarcación se comprobó que transportaban el cargamento ilícito y a seis tripulantes, identificados más tarde como cinco ciudadanos mexicanos y un salvadoreño.
El conteo se realizó en las instalaciones del Comando Naval del Pacífico, en Puerto San José, Escuintla, luego de que las embarcaciones que transportaban la droga fueran trasladadas a tierra firme.
Sobre el operativo
La incautación de los ilícitos se realizó el domingo 10 de agosto, cuando patrullajes navales rutinarios detectaron dos embarcaciones en aguas del Pacífico que levantaron sospechas.
El operativo estuvo a cargo de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) la Marina de la Defensa Nacional y el Ministerio Público (MP).