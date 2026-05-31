PNC busca a sicario por ataque que dejó dos muertos y cuatro heridos en la zona 18

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Luego de un ataque armado ocurrido en la zona 18, la PNC busca a uno de los sicarios que atentó contra los tripulantes de un vehículo, mientras uno de los responsables resultó herido y capturado.

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Un hecho armado se registró en el cruce entre las colonias San Rafael III y Kennedy, ubicadas en la zona 18, cuando un atacante disparó contra los tripulantes de un vehículo, con el saldo de dos personas fallecidas y cuatro heridas, entre estas, un traseúnte que pasaba por el lugar.

David Boteo, director de la Policía Nacional Civil (PNC) describió que se logró la captura de uno de los responsables, mismo que fue trasladado con heridas de bala a un hospital nacional.

Durante el suceso, los agentes de una comisaría ubicada en el lugar lograron repeler el ataque y capturan a un presunto sicario, mientras otro logró escapar y se procedió a la persecución correspondiente para su aprehención.

En la zona 18 PNC persigue a sicarios, atrapa a uno, herido, mientras buscan a su cómplice



Terrorista de la Mara Salvatrucha se le incautaron dos pistolas y una motocicleta robada.#EstamosCumpliendo#ProtegerYServir pic.twitter.com/byTizvU3TM — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 30, 2026

Según la PNC, al terrorista detenido, estaría involucrado con la Mara Salvatrucha, se le incautaron dos pistolas y una motocicleta robada.

Por aparte, los Bomberos Municipales dieron a conocer que trasladaron a un menor de cuatro años y a una mujer de 52, heridos causadas por proyectiles de armas de fuego, como consecuencia del ataque.