PNC respalda a los agentes que usen fuerza letal en cumplimiento del deber

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El director de la Policía asegura que agentes actuarán de manera decidida en situaciones que pongan en riesgo vidas humanas.

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David Custodio Boteo, director general de la Policía Nacional Civil (PNC), afirmó que la institución respaldará a los agentes que utilicen sus armas de fuego cuando sea necesario para proteger la vida de la ciudadanía o de otros policías durante el cumplimiento de sus funciones.

Las declaraciones fueron emitidas en el contexto de un reciente ataque armado que dejó dos personas fallecidas y cuatro heridas, hecho en el que agentes policiales repelieron la agresión de los presuntos sicarios, logrando herir y capturar a uno de los supuestos responsables.

Boteo aseguró que los elementos policiales cuentan con el apoyo de la institución y del Ministerio de Gobernación para enfrentar a estructuras criminales que, según indicó, han afectado durante años a la población guatemalteca.

"Aquí se nota el respaldo que tienen los compañeros policías, de toda la institución en general y por el equipo del Ministerio de Gobernación encabezado por el señor ministro, Marco Antonio Villeda Sandoval, quien ha indicado que hay que trabajar con mano dura en contra de la delincuencia", expresó el jefe policial.

David Custodio Boteo, director de la Policía Nacional Civil, afirma que la institución respalda a los agentes que actúen en defensa de la ciudadanía. pic.twitter.com/cyF8aPuBuN — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) May 30, 2026

El director de la PNC señaló que las organizaciones criminales representan una amenaza constante para la seguridad de los ciudadanos y calificó a la delincuencia como un fenómeno como "un cáncer" que ha causado graves daños al país.

En ese sentido, indicó que existe una instrucción clara para que los agentes actúen de manera decidida cuando se encuentren ante situaciones que pongan en riesgo vidas humanas.

"Por lo tanto, la Policía Nacional Civil tiene una instrucción que siempre y cuando se tenga que salvar la vida de un ciudadano o de un compañero de trabajo, los agentes no van a titubear para utilizar su arma de fuego", afirmó el funcionario.

En el lugar donde se registró el ataque en zona 18 murieron dos personas. (Foto: Jorge Sente / Soy502)

Las declaraciones surgen luego de un hecho ocurrido en la colonia Kennedy, zona 18, donde fue detenido un presunto sicario que resultó herido durante la intervención policial.

Según la PNC, el sospechoso portaba armas de fuego y se movilizaba en una motocicleta con reporte de robo.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el ataque armado y determinar la participación de otros posibles implicados en el hecho.