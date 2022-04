Buscan voluntarios guatemaltecos para el Mundial de Qatar 2022

FIFA lanzó una convocatoria para quienes deseen aplicar para hacer voluntariado en el Mundial de Qatar 2022. Los guatemaltecos pueden participar.

Hay 20 mil plazas disponibles para residentes de todo el mundo con cualquier nivel de experiencia. Podrás hacer amigos, estarás cerca de la acción de Qatar, tendrás la oportunidad de hacer contactos y conocerás el Medio Oriente.

(Foto: FIFA)

¿Cuáles serán las tareas de los voluntariados en Qatar?

Los voluntarios apoyarán en el centro de operaciones del torneo y en 45 áreas como los 8 estadios y 25 sitios alrededor del evento como centros de entrenamiento de los equipos, el aeropuerto, las zonas de aficionados, los hoteles donde se hospedan jugadores, invitados y asistentes y los centros de transporte público.

Entre las tareas que se asignan están el acomodamiento de las personas en sus asientos, extender banderas o letreros gigantes dentro de la gramilla, repartir pancartas y acomodar a la prensa, entre otras.

(Foto: FIFA)

¿Cuáles son los requisitos para ser voluntario en Qatar?

1. Debes tener 18 años o más el 1 de octubre del 2022.

2. Hablar inglés. Saber árabe u otros idiomas será una ventaja a la hora de aplicar.

3. Poder comprometerse de manera total a un mínimo de 10 días completos durante el torneo.

(Foto: FIFA)

¿Cómo puedes aplicar?

Ingresa a volunteer.FIFA.com.

Registrate para hacer una cuenta.

Llena el formulario con tus datos y elige el torneo para el que quieres ser voluntario.

Deberás pasar una serie de pruebas.

Luego de esto se contactarán contigo para pasar una entrevista.