Versión Impresa
Sedes
Calendario
Grupos

Escenario se desploma y deja a una niña fallecida durante feria patronal

  • Por Geber Osorio
05 de junio de 2026, 19:47
Parte del escenario cayó sobre una niña, lo que le provocó la muerte. (Foto: Barraneché Noticias)

Parte del escenario cayó sobre una niña, lo que le provocó la muerte. (Foto: Barraneché Noticias)

La menor murió luego de sufrir graves heridas tras la caída de la estructura metálica.

OTRAS NOTICIAS: ¡Afecta el tránsito! Árbol cae este viernes en la calzada Roosevelt

Una tragedia sucedió este viernes 5 de junio mientras se desarrollaba la feria patronal de la aldea Barraneché, en Totonicapán.

Debido a las actividades festivas, se había colocado un escenario, pero por las fuertes lluvias que se registraron en las últimas horas en el sector, se acumuló una gran cantidad de agua en la lona que cubría esta estructura.

Por lo tanto, el peso provocó que el escenario se desplomara y parte de la estructura metálica cayera sobre una menor que se encontraba en las cercanías.

El escenario cayó luego de registrarse fuertes lluvias en el sector. (Foto: Redes sociales)
El escenario cayó luego de registrarse fuertes lluvias en el sector. (Foto: Redes sociales)

Según indicaron los medios locales, vecinos del sector y familiares intentaron auxiliar a la niña identificada como: Emely Batz Talé, pero debido a la gravedad de las heridas, falleció.

La comunidad ha lamentado este suceso luego de que la festividad quedara opacada por esta tragedia.

La menor Emely Batz fue víctima mortal de este incidente. (Foto: Barraneché Noticias)
La menor Emely Batz fue víctima mortal de este incidente. (Foto: Barraneché Noticias)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar