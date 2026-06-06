Escenario se desploma y deja a una niña fallecida durante feria patronal

La menor murió luego de sufrir graves heridas tras la caída de la estructura metálica.
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Una tragedia sucedió este viernes 5 de junio mientras se desarrollaba la feria patronal de la aldea Barraneché, en Totonicapán.
Debido a las actividades festivas, se había colocado un escenario, pero por las fuertes lluvias que se registraron en las últimas horas en el sector, se acumuló una gran cantidad de agua en la lona que cubría esta estructura.
Por lo tanto, el peso provocó que el escenario se desplomara y parte de la estructura metálica cayera sobre una menor que se encontraba en las cercanías.
Según indicaron los medios locales, vecinos del sector y familiares intentaron auxiliar a la niña identificada como: Emely Batz Talé, pero debido a la gravedad de las heridas, falleció.
La comunidad ha lamentado este suceso luego de que la festividad quedara opacada por esta tragedia.