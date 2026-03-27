Buscan a Wiliam Ruiz, visto por última vez en Boca del Monte

William Ruiz fue reportado como desaparecido tras ser visto por última vez el lunes 23 de marzo.
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En las últimas horas se ha difundido una alerta para dar con el paradero de Wiliam Ruiz, un hombre desaparecido esta semana.
De acuerdo con la información compartida, Ruiz fue visto por última vez el pasado lunes 23 de marzo en el sector de Boca del Monte, alrededor de las 4 de la tarde. Al momento de su desaparición, vestía pantalón negro, camisa anaranjada con líneas café, zapatos negros y portaba una mochila negra.
Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles oficiales sobre las circunstancias de su desaparición.
Si cuenta con mayor información puede comunicarse el 110 de la Policía Nacional Civil (PNC)