¿Buscas empleo? El Irtra abre varias vacantes para este 2026

El Irtra habilitó varias vacantes para los guatemaltecos que estén en busca de una oportunidad laboral.
El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra) anunció por medio de sus redes sociales que ha abierto varias vacantes para este 2026.
Entre las plazas disponibles están:
1. Supervisor de Salud y Seguridad Ocupacional
Requisitos:
- Estudiante de los primeros 3 años de Ingeniería Industrial, Ambiental o carrera afín.
- Contar con experiencia de 2 a 3 años en puestos de supervisión SSO.
- Conocimientos sólidos de legislación guatemalteca de SSO.
2. Asistente de bodega
Requisitos:
- Poseer título a nivel diversificado, de preferencia Perito Contador.
- Habilidad y conocimientos sólidos para el manejo de computadoras.
- Experiencia mínima de una año en puestos similares.
- Residir en Amatitlán.
- Disponibilidad de horario.
3. Asistente de Compras
Requisitos:
- Título a nivel diversificado, de preferencia Perito Contador.
- Habilidad y conocimientos para el manejo de computadoras.
- Experiencia mínima de un año en cotizaciones y negociaciones con proveedores.
- Residente de áreas cercanas del Parque de Amatitlán.
- Disponibilidad de horario.
4. Personal para Alimentos y bebidas
Necesitan Supervisor de cocina, Cocinero, Ayudante de cocina y Mesero.
5. Cuidador de animales
Requisitos:
- Tener culminado el nivel diversificado.
- Disponibilidad de horario.
- Gusto e interés por el cuidado y bienestar animal.
6. Personal para Teatro Fantasía
Para este espacio necesitan una Secretaria II y un Técnico en Iluminación.
Recuerda colocar el nombre de la plaza al momento de aplicar. Tienes hasta el 16 de enero para enviar tu CV.