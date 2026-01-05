¡Hazlo hoy! Reserva tus vacaciones de Semana Santa en el Irtra

Si desde ya estás planeando tu descanso de Semana Santa y quieres pasarlo en el Irtra, comienza a reservar.
Para este 2026, la Semana Santa iniciará desde el jueves 2 de abril hasta el domingo 5, por lo que muchos guatemaltecos ya están reservando espacios para disfrutar de este descanso.
Los hostales del Irtra son los más cotizados. Si planeas ir con tu familia, deberás reservar cuanto antes, pues los espacios suelen llenarse con mucha anticipación.
Desde la noche del domingo 4 de enero, más de 100 personas lograron ingresar a las oficinas centrales de la zona 9 para comenzar a hacer la cola.
¿Puedo reservar en línea?
Si no tienes tiempo de llegar de forma personal, puedes hacer tu reservación en línea.
Como primer paso, debes ingresar al sitio oficial del Irtra.
Aquí deberás marcar las fechas y el hostal que deseas, luego buscar. Se desplegará un calendario con las fechas disponibles, según el hostal.
Al confirmar tu fecha, debes enviar datos personales al correo: reservaciones@irtra.org.gt, de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas.
El pago en este procedimiento es mediante BI en línea.
Para más información puedes llamar al 1501 ext. 102 o 2299 2600.