¿Buscas talento humano? Únete a la Mega Feria del Empleo

¡Atención empresas de la ciudad! Si buscan talento humano, esta es una gran oportunidad.
La Municipalidad de Guatemala invita a todas las empresas de la ciudad que estén en busca de talento humano, a unirse a la Mega Feria del Empleo, la cual se estará llevando en varios puntos de la ciudad.
Este será un espacio desarrollado para acercar el talento a las oportunidades laborales y conectar a las empresas que impulsan el desarrollo y la innovación.
Si tu empresa desea sumarse a este esfuerzo que transforma vidas, confirma tu participación aquí.
Para más información, comunícate al teléfono: 2285 8873 o al WhatsApp: 3019 4196.