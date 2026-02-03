Versión Impresa
¿Buscas talento humano? Únete a la Mega Feria del Empleo

  • Por Jessica González
03 de febrero de 2026, 08:09
Esta feria busca impulsar oportunidades. (Foto: Shutterstock)

¡Atención empresas de la ciudad! Si buscan talento humano, esta es una gran oportunidad.

La Municipalidad de Guatemala invita a todas las empresas de la ciudad que estén en busca de talento humano, a unirse a la Mega Feria del Empleo, la cual se estará llevando en varios puntos de la ciudad.

Este será un espacio desarrollado para acercar el talento a las oportunidades laborales y conectar a las empresas que impulsan el desarrollo y la innovación.

Si tu empresa desea sumarse a este esfuerzo que transforma vidas, confirma tu participación aquí.

Para más información, comunícate al teléfono: 2285 8873 o al WhatsApp: 3019 4196.

