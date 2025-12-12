El "jardinero" que abusó de una menor de 5 años en la casa donde laboraba

Un hombre se aprovechó de la confianza que le tenían los padres de la menor para cometer el delito.
Rigoberto Coc Macz, de 53 años, es señalado de ser responsable de abusar sexualmente de una niña de 5 años.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lograron su captura durante un operativo realizado en la zona 3 de Quetzaltenango.
Esto como parte de una orden del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer de Quetzaltenango.
La captura fue extendida el pasado 8 de octubre por el delito de violencia con circunstancias especiales de agravación y este jueves se logró dar con su paradero.
Según la investigación, el hecho ocurrió en el 2011, cuando el detenido habría aprovechado la confianza que le tenían en la vivienda donde trabajaba como jardinero, lo que le permitió acercarse a la víctima y cometer el delito.