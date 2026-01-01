Nuevo año, más acción. Repasamos los eventos del deporte guatemalteco en 2026

-

El calendario 2026 del deporte guatemalteco no se detiene, y prueba de ello, es que desde enero varios son los eventos de trascendencia, que marcarán el inicio de pruebas altamente exigentes entre algunos de los atletas élite en el país, a nivel nacional como internacional.

La intensidad prevalece desde los primeros días. El polo y el deporte motor son los que inauguran algunas de las actividades esperadas.

El Torneo Femenino de Polo se celebrarán en nuestro país. El certamen esta pactado parael 9 y 10 de enero; mientras que la Copa Argentina se jugará del 22 al 25, del mismo mes, en Las Canchas Polo Club, Villa Canales.

El 11 de enero ya veremos la primera fecha del Campeonato Nacional de Motoaceleración, en el cuarto de milla de Guatemala Raceway, en el kilómetro 75.5 carretera a Puerto Quetzal. En los fines de semana subsiguientes dará inicio el certamen Internacional de Motoaceleración, así como el Campeonato Nacional de Aceleración de autos.

El que sigue

Uno de los deportes donde los guatemaltecos han brillado con luz propia es el golf. Que abrirá su temporada con uno de los eventos más importantes de esta disciplina en el continente: el Latin American Amateur Championship (LAAC), que se celebrará del 15 al 18 de enero, en el Lima Golf Club, de la capital peruana.

Gabriel Palacios competirá en el Latin American Amateur Championship, en Lima, Perú, evento al quellega ranqueado como número 1. (FOTO: Saulo López/Asogolf)

Ahí estarán seis jugadores chapines en acción: Gabriel Palacios, Sebastián Barnoya, Matías Calderón, Alexander Rubín, Hugo Mayorga y Jorge Reyes.

Palacios es el preclasificado número uno del torneo, por ello está entre uno de los grandes favoritos para llevarse la victoria, y con ello, su participación en algunos de los eventos profesionales más importantes del golf mundial, estaría asegurada.

Al agua

Si bien, la temporada de Campeonato Nacional de Liberación de Pez Vela inició en noviembre, el 23 y 24 de enero es la segunda jornada del certamen, en la Marina Pez Vela, Puerto Quetzal. En ella participarán las embarcaciones y deportistas más importantes de la nación.

El Campeonato Nacional de Liberación de Pez Vela se alista para la fecha 2. (Cortesía: Erick Velásquez)

Por su parte, 7 y 8 de febrero inicia la actividad en el Autódromo Los Volcanes, con la realización de la primera fecha del Nacional de Karts 2026. Luego vendrá el fin de semana del 7 y 8 de marzo, con la inauguración del certamen nacional. Además, en este mismo mes, en este recinto deportivo, también comienza la actividad del certamen organizado por la Asociación de Corredores de Motovelocidad de Guatemala.

Las primeras fechas de Motocross, Moto Trial (ambas en el departamento de Guatemala) y Moto Enduro(trayecto entre Quetzaltenango y Huehuetenango) están programadas para 28 de febrero, 8 de marzo y 26 de abril, respectivamente.

Al motocross le toca abrir en el cierre del mes de febrero. (Cortesía: PSLMX)

El único serial de automovilismo cien por ciento chapín, que ha logrado su internacionalización total: el Campeonato Nacional El Jabalí - Botoneta 2026-, cortará la cinta de arranque el 15 de febrero, con sede en el mítico autódromo de los salvadoreños. Ahí se darán cita más de 40 autos y 70 pilotos, para competir en uno de los certámenes más importantes de Centroamérica.

Ian Rodríguez iniciará la defensa de su título el 19 de abril, en el circuito de Portimao, Portugal. (FOTO: Archivo)

El piloto, Ian Rodríguez, coronado Campeón del GT Cup Europe en el cierre del 2025, iniciará sus competencias hasta el19 de abril, en el serial del Viejo Continente, en Portimao, Portugal, donde tratará de comenzar con el pie derecho la defensa de su título.