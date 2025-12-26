¿Buscas trabajo? Las "promesas perfectas" pueden ser una trampa

A vísperas de finalizar el año, la planificación de nuevas metas profesionales y personales aumentan, al igual que el riesgo en caer en estafas o promesas falsas, utilizadas por redes de trata de personas.
OTRAS NOTICIAS: Detenciones durante las fiestas de fin de año: contratiempos y riesgos
La Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas de Guatemala (SVET) advierte sobre las técnicas de engaño empleadas por redes de trata de personas para atraer a víctimas.
Un sueldo elevado, pocos requisitos, hasta la oportunidad de viajar y obtener condiciones laborales flexibles pueden ser un atractivo para llamar tu atención. Pero, también pueden ser indicios de caer en un engaño, que ingeniosamente pareciera ser la oportunidad de tu vida. Sin embargo, son estrategias para atraerte y poner en riesgo tu seguridad e integridad.
De acuerdo con SVET es importante seguir estos pasos para protegerte de posibles engaños:
- Verifica números de contacto: asegúrate de que los teléfonos proporcionados sean reales y correspondan a la institución o persona que ofrece la oportunidad laboral.
- Revisa direcciones: puedes confirmar la ubicación física de la empresa, institución o persona exista y sea confiable.
- Confirma documentos legales: solicita y revisa certificados, contratos o cualquier documento que respalde la legalidad del contratante y especialmente de la oferta. Esto ayuda a detectar fraudes o irregularidades.
- Asegúrate de que la oferta sea real: recuerda indagar la reputación de la empresa o institución. Busca referencias y verifica que los beneficios y condiciones ofrecidos sean coherentes.
Estas “promesas perfectas” pueden ser también académicas, donde se ofrece cursos para profesionalizarte, pero son estafas donde antes de compartir tu información personal debes asegurarte sean reales.
Ante una “promesa falsa” puedes reportarla con la Policía Nacional Civil (PNC) llamando al 110.