Captan a buses extraurbanos que circulan contra la vía ante la mirada de la PNC

Las imágenes quedaron grabadas en video.
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La imprudencia de dos pilotos de buses extraurbanos quedó grabada la mañana de este sábado en video cuando transitaban en dirección a Mazatenango, Suchitepéquez.
En las imágenes se observa el momento en que un transporte de la línea Esmeralda avanza en la vía contraria con la intención de evitarse el tránsito, mientras se arriesga a ocasionar un fatal accidente.
Segundos después, aparece detrás otro bus de la línea Xoyita, que también circula en contra de la vía y se detienen ante la presencia de vehículos de transporte pesado que transitaban por el sector.
Además, se observa cuando pasa una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) sin que intervenga en la situación dada.