Identifican al hombre que falleció tras ataque armado en ruta al Atlántico

La víctima de 32 años que fue atacada a balazos trabajaba como recolector de basura.
EN CONTEXTO: Ataque armado deja un fallecido en ruta al Atlántico este sábado
Este sábado 28 de marzo se registró un incidente armado en el kilómetro 13.3 de la ruta al Atlántico, en la zona 18 capitalina, en donde falleció un hombre.
La víctima mortal fue identificada como: Josué Abel Luis Orellana, de 32 años, quien trabajaba como recolector de basura, según informaron los Bomberos Municipales.
Se presume que habría sido un ataque directo en contra de esta persona cuando se encontraba en su horario laboral. El fallecido sufrió heridas de bala en el cráneo, tórax y abdomen.
Sin embargo, serán las autoridades correspondientes quienes determinen el motivo del hecho de violencia, por lo que se encuentran en el lugar resguardando los indicios para las investigaciones.
Esto ha provocado tránsito lento en el sector, ya que se ha cerrado uno de los carriles a solicitud del Ministerio Público (MP).