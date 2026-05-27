La razón por la que varios vehículos se accidentaron en la Interamericana

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Bomberos Voluntarios de Totonicapán acudieron a varios percances viales en esta ruta.

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La tarde del pasado martes 26 de mayo, varios vehículos derraparon y terminaron accidentados.

El primer incidente se registró en el kilómetro 165.5 de esta ruta, donde por causas que se desconocen un vehículo tipo camioneta derrapó y quedó empotrado en una roca que se encontraba al costado de la carretera.

Este fue uno de los tres percances atendidos de esta vía. (Foto: Bomberos Voluntarios Totonicapán)

Un segundo percance se registró en el kilometro 166, donde un picop perdió el control cuando derrapó y terminó volcando.

En la imagen se muestra tierra sobre la cinta asfáltica luego que el vehículo derramó líquidos.

De estos percances se reportaron solo daños materiales. (Foto: Bomberos Voluntarios Totonicapán)

Un último accidente se registró en el kilómetro 183 donde un picop derrapó y terminó en una cuneta.

En todos los percances, solo se reportaron daños materiales y a los tripulantes con crisis nerviosa.

De acuerdo con la publicación de los bomberos, en el lugar persistía la neblina y asfalto mojado en la cumbre de Alaska.