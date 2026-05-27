La razón por la que varios vehículos se accidentaron en la Interamericana

Bomberos Voluntarios de Totonicapán acudieron a varios percances viales en esta ruta.
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La tarde del pasado martes 26 de mayo, varios vehículos derraparon y terminaron accidentados.
El primer incidente se registró en el kilómetro 165.5 de esta ruta, donde por causas que se desconocen un vehículo tipo camioneta derrapó y quedó empotrado en una roca que se encontraba al costado de la carretera.
Un segundo percance se registró en el kilometro 166, donde un picop perdió el control cuando derrapó y terminó volcando.
En la imagen se muestra tierra sobre la cinta asfáltica luego que el vehículo derramó líquidos.
Un último accidente se registró en el kilómetro 183 donde un picop derrapó y terminó en una cuneta.
En todos los percances, solo se reportaron daños materiales y a los tripulantes con crisis nerviosa.
De acuerdo con la publicación de los bomberos, en el lugar persistía la neblina y asfalto mojado en la cumbre de Alaska.