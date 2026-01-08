Versión Impresa
Cabezal daña estructura del puente Penitenciaría, en zona 1

  • Por Geber Osorio
08 de enero de 2026, 13:18
Ciudad de Guatemala
El vehículo de transporte impactó con el puente Penitenciaría en la zona 1 capitalina. (Foto: PMT)

Las autoridades municipales coordinan acciones para agilizar el tránsito.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó sobre un accidente de tránsito registrado en la 7a. avenida de la zona 1, en la ciudad de Guatemala.

En el lugar, un cabezal impactó en la estructura del puente Penitenciaría, ocasionándole daños, según indicó la PMT.

El puente Penitenciaría sufrió daños ocasionados por el tráiler. (Foto: PMT)
Las autoridades ya han coordinado acciones de apoyo y de control vial para agilizar la circulación vehicular en el sector.

No se reportan personas heridas ni lesionadas. La PMT le solicita a los automovilistas conducir con precaución para evitar percances viales.

