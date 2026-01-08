Cabezal daña estructura del puente Penitenciaría, en zona 1

Las autoridades municipales coordinan acciones para agilizar el tránsito.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó sobre un accidente de tránsito registrado en la 7a. avenida de la zona 1, en la ciudad de Guatemala.
En el lugar, un cabezal impactó en la estructura del puente Penitenciaría, ocasionándole daños, según indicó la PMT.
Las autoridades ya han coordinado acciones de apoyo y de control vial para agilizar la circulación vehicular en el sector.
No se reportan personas heridas ni lesionadas. La PMT le solicita a los automovilistas conducir con precaución para evitar percances viales.