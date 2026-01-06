Cabezal derriba poste en zona 16 y complica el paso (video)

El poste cayó por completo, obstaculizando los dos carriles.
Un cabezal que circulaba por la 21 calle de la colonia Kanajuyú II zona 16, derribó un poste que estaba en el sector.
Debido al fuerte impacto, el poste se vino abajo y quedó cruzado entre los dos carriles.
Según Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, agentes de tránsito ya coordinan con la empresa para llegar a un acuerdo por los daños ocasionados.
Por ahora se realiza un desvío vehicular en la zona.