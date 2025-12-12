Cabezas: "Fue un esfuerzo muy grande de todo el equipo"

-

Cabezas fue bastante sincero al momento de analizar la serie contra Mixco y lo que viene ahora para ellos.

OTRAS NOTICIAS: Achuapa sorprende a Mixco y se cita con Municipal en semifinales

El guardameta de Achuapa, Éderson Cabezas, aseguró tras conseguir el boleto a las semifinales en el juego de vuelta contra Mixco, en el estadio Santo Domingo de Guzmán, que el grupo está comprometido por buscar cosas grandes.

Cabezas aseguró que el equipo está enfocado en poder llegar lo más alto posible y, por qué no, pelear por el título. (Foto: Pedro Pablo Mijangos/Colaborador)

"Fue un esfuerzo muy grande de todo el equipo. Estamos comprometidos a tope con llegar a lo más alto que podamos y ahora nos enfocamos en volver a sacar un buen resultado en casa frente al mejor equipo de la fase regular", indicó.

El colombiano aseguró que "fue un duelo bastante peleado, en los dos juegos, pero lo que hicimos en nuestro estadio nos terminó dando el pase, sumado a hacer un partido inteligente en este estadio tan complicado".

"Ahora, sabemos que el rival que nos toca será uno de los más difíciles, pero nos vamos a hacer fuertes en casa, con nuestra gente. Allá hay que ganar para poder venir a la capital por meternos en esa tan ansiada final", sentenció.