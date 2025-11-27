Presupuesto 2026: Congreso asigna Q 2,462 millones a oenegés y otras entidades

-

Los legisladores dispusieron que los aportes deberán ser fiscalizados por la Contraloría.

Siete ministerios aportarán a 158 instituciones, entre Organizaciones No Gubernamentales (oenegés), asociaciones y entidades, un total de Q 2,462 millones, los cuales serán utilizados para apoyar las labores del Gobierno.

El aporte fue aprobado en el artículo 152 del Decreto 27-2025 Ley del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Organismo Legislativo para el Ejercicio Fiscal 2026, el cual señala que siete ministerios dentro de su presupuesto deberán efectuar las readecuaciones para programar y financiar las asignaciones especiales de 158 oenegés, asociaciones y entidades.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) entregará a 35 instituciones de salud y asistencia social Q 1,248,980,000.00 y otros Q 66,550,000.00 a ocho instituciones sin fines de lucro.

Mientras que el Ministerio de Educación (Mineduc) entregará a 36 instituciones de enseñanza Q 757,290,000.00, mientras que el Ministerio de Gobernación entregará Q 69,900,000.00 a 23 entidades sin fines de lucro.

En el caso del Ministerio de Desarrollo Social, entregará a 26 instituciones sin fines de lucro un total de Q 141,500,000.00 y el de Economía entregará Q10,000,000.00 a una cooperativa y otros Q26,500,000.00 serán destinados a nueve instituciones sin fines de lucro.

Asimismo, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) entregará Q4,000,000.00 a una institución de enseñanza; Q40,000,000.00, a una cooperativa, y, Q70,350,000.00 a 12 instituciones sin fines de lucro.

Por último, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), aportará Q11,015,000.00 a tres instituciones sin fines de lucro y otros Q16,000,000.00 a tres mancomunidades.

Según la Ley, todas las oenegés, asociaciones y entidades que reciban dinero del Estado estarán sujetas a la fiscalización y auditoria de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Asimismo, los diputados ordenaron a la CGC a que lleve a cabo una auditoria en junio de 2026 de todos los aportes o convenios al respecto, así como entregar un informe al Congreso de la República un mes después.