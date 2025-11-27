Cada guatemalteco deberá más de Q16 mil en concepto de deuda pública en 2026

-

Con la aprobación del Presupuesto 2026, la deuda de cada guatemalteco aumentó en más de Q2,500 en relación con la que se tenía calculada en agosto de este 2025.

El Presupuesto para el 2026, aprobado por el Congreso de la República durante la madrugada del miércoles 26 de noviembre, incluye un monto de deuda pública por más de Q31,200 millones, que se suman a los Q25,853 millones que ya tiene el país asignados para este año.

Esto significa que la deuda pública guatemalteca ascendería a más de Q283 mil millones (Q 283,054.63 millones) durante el próximo año.

El Instituto Nacional de Estadística proyecta que para 2026 la población esté en torno a los 18.3 millones (18,312,373) de personas, lo que significa que para el 2026 cada guatemalteco deberá más de Q16 mil (Q16,020.96) en concepto de deuda pública.

En agosto último, Soy502 hizo el ejercicio de cuánto era el monto que cada guatemalteco debía en concepto de deuda pública y los datos arrojaron que cada habitante del país tendría una deuda de más de Q13 mil (Q13,478.61).

La deuda pública del país para el próximo año podría ser Q 283,054.63 millones. (Foto: Archivo / Soy502)

Sin embargo, con la aprobación del presupuesto del próximo año, la deuda en vez de bajar aumentó en Q2,542.32 para cada guatemalteco.

Los datos

El informe de deuda pública interna bonificada del Banco de Guatemala (Banguat), publicado en su página electrónica oficial, precisa que para septiembre último el país debe más de Q 137 mil millones (Q 137,396.91 millones).

Mientras que el dato del informe de deuda pública externa del Banguat señala que el país debe en ese concepto US$ 14,961.66 millones, que representan Q 114,456.73 millones.

Esto representa que el país tiene una deuda pública que asciende a Q 251,853.63 millones. Sin embargo, el Congreso aprobó Q 31,200.73 millones de deuda más con el presupuesto para 2026.

Según el Decreto 27-2025, los diputados aprobaron una deuda pública interna (bonos del tesoro) para el próximo año de Q 25,598.90 millones y una deuda pública externa de Q 5,601.83, lo que suma Q 31,200.73 millones.

Algo que resalta en el presupuesto del próximo año es que en el rubro de pago de deuda pública el Congreso asignó Q 21,368,70 millones eso significa que el país adquirirá más deuda de la que pagará.

El Congreso aprobó la madrugada del miércoles el prespuesto para el 2026. (Foto: Archivo / Soy502)

La Cámara de la Industria de Guatemala (CIG) manifestó su "absoluto rechazo al presupuesto general del Estado 2026" el cual calificó como un proyecto "excesivo, insostenible y ajeno a las prioridades reales del país, profundizando una ruta de endeudamiento que castiga directamente a los ciudadanos".

"Es inaceptable que, mientras el país enfrenta problemas urgentes de seguridad, movilidad, salud y un costo de vida que no deja de subir, el Estado insista en recetar un presupuesto desfinanciado", afirmó la Cámara.

Agregó que "los guatemaltecos no deben seguir cargando con un presupuesto que cada año gasta más y entrega menos".

Cinco préstamos

Además del presupuesto, los diputados aprobaron también un paquete de cinco préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) que juntos suman US$ 1,350 millones (Q 10,327.5 millones).

Sin embargo, dicha deuda se usará para cubrir el Presupuesto del próximo año, confirmó el Ministerio de Finanzas Públicas.

"Los cinco préstamos que se aprobaron ya están incluidos en el monto total del presupuesto", informó el Ministerio, por lo cual estos se usarán para financiarlo y no aumentan más la deuda pública.

El ministro de Finanzas explicó el uso que se dará a las líneas de crédito. (Foto: SCSP / Soy502)

Jonathan Menkos, ministro de Finanzas, amplió la información y señaló que el próximo año de esos US$ 1,355 millones (Q 10,327.5 millones) que fueron aprobados en las cinco líneas de financiamiento, el presupuesto incluye alrededor de US$ 600 millones (Q 4,590 millones).

"Estos recursos obviamente van a ir creciendo en la medida en la que terminemos las fases de preinversión, se inicia la inversión y la ejecución de los recursos", aseveró el funcionario, quien agregó que la próxima semana dará más información sobre los préstamos.