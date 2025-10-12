"Alarmante negligencia": Cacif se pronuncia tras fuga de 20 líderes del Barrio 18

-

El sector productivo organizado exige medidas inmediatas y efectivas.

Este domingo 12 de octubre se confirmó por medio del Sistema Penitenciario (SP) la fuga de 20 líderes del Barrio 18 que se encontraban privados de libertad por distintos delitos en Fraijanes II.

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) se pronunció ante esta situación.

"La fuga masiva de reos peligrosos en la cárcel Fraijanes II, quienes son miembros de estructuras criminales catalogadas como organizaciones terroristas por el gobierno de los Estados Unidos, constituye una grave amenaza a la seguridad nacional y un riesgo latente para la seguridad internacional", comunicó el Cacif.

Además, agregó que "este hecho revela una alarmante negligencia y un nivel de descontrol inaceptable por parte de las máximas autoridades del Ministerio de Gobernación. La ciudadanía merece explicaciones claras y acciones contundentes en relación a estos hechos".

Guatemala exige justicia y certeza de castigo



Ante la fuga masiva de reos peligrosos en la cárcel Fraijanes II, manifestamos:



Lee el comunicado completo aquí ⬇️https://t.co/AD4DXzMqoc pic.twitter.com/JubYlNPnU4 — CACIF (@CACIFGuatemala) October 12, 2025

Por lo tanto, desde el sector productivo organizado, solicitan medidas, las cuales consideran inmediatas y efectivas ante estas circunstancias sucedidas en Fraijanes II.

Las cuales son:

La pronta recaptura de los delincuentes.

Una investigación exhaustiva que alcance toda la cadena de mando involucrada.

La aplicación rigurosa de la ley, conforme al orden constitucional, para quienes resulten responsables por acción u omisión.

"Este episodio no puede quedar en la impunidad. El Estado de Derecho debe prevalecer en nuestra República. Guatemala exige liderazgo firme, transparencia y compromiso con la justicia", agregó el Cacif por medio de un comunicado.

LEA MÁS: MP se pronuncia por la fuga de 20 líderes del Barrio 18