MP se pronuncia por la fuga de 20 líderes del Barrio 18

-

Aseguran que ya investigan lo ocurrido y que el hecho evidencia graves fallas en los mecanismos de control y vigilancia.

El Sistema Penitenciario (SP) confirmó este 12 de octubre la fuga de 20 reos que se encontraban recluidos en el Centro de Detención Preventiva para Hombres Fraijanes II.

Los privados de libertad que lograron evadir a las autoridades ya fueron identificados y son líderes de las clicas del Barrio 18.

Ante lo ocurrido, el Ministerio Público (MP) indicó que ya se encuentran investigando por medio de la Fiscalía Contra la Corrupción.

"El Ministerio Público condena enérgicamente la fuga de integrantes de estructuras criminales de un centro penitenciario", indicaron a Soy502.

También dijeron que: "Este hecho evidencia graves fallas en los mecanismos de control y vigilancia del sistema penitenciario, ajenos al mandato del MP".

El MP detalló que desde el momento en que se conoció la información iniciaron con las investigaciones correspondientes para establecer los hechos y deducir las responsabilidades y proceder conforme a la ley.

TE PUEDE INTERESAR: Autoridades confirman nombre de los 20 líderes del Barrio 18 fugados de Fraijanes II

Los reos fugados

Por medio de un comunicado, el SP detalló quienes son los reos que lograron evadir a la justicia y salir de la prisión.

Se trata de:

Edwin René Ramírez Iboy Melcin Gabriel de León Fernando Muñoz Sinar Ever Jonathan Sinay Dionicio Rudy Augusto Ortiz Morales Wilfredo Alfredo Monzón Paniagua Edwin Roberto González Ortega Byron Eduardo Fajardo Revolorio José Ángel Aroldo Ramos Aguilar o Kevin Amilear Ramos Aguilar Julio Cristóbal Gómez Lic Marlon Manolo Martínez Sincuir Carlos Estuardo Boch Ruiz Carlos Agustín Reyes Popol Winston Estivenson Mereira Aristondo Gerson Alexander Osorio Herrera Nicolás Xante Sis Esvin Estuardo Herrera Ardiano Carlos Augusto Aguilar Escobar José Carmelo Sinay Ortiz Milton Noel Najarro García

La fuga

Durante una conferencia de prensa, el director del Sistema Penitenciario (SP), Ludin Astolfo Godínez afirmó que hubo una "evasión" de los privados de libertad, quienes no salieron juntos de la cárcel, sino paulatinamente de dos en dos.

Pero no detalló en qué fechas podrían haber salido de la prisión. Tampoco la manera en que lograron escapar. Según el director, los reos pudieron haber aprovechado las visitas y las requisas para escapar.

Ahora, aseguran que se iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades administrativas y penales del personal que pudiera estar involucrado en la fuga.

Además, que ya presentaron las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público (MP) y que en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) se activó una alerta nacional y se desplegaron fuerzas de seguridad en puntos estratégicos.

También que se solicitó la emisión de órdenes de captura nacionales e internacionales contra los reos fugados.

Finalmente que se reforzaron los controles de seguridad en el Centro de Detención Preventiva Fraijanes II, con mayor presencial del Grupo Élite Penitenciario.

El SP indicó que las visitas y las encomiendas fueron restringidas temporalmente, "con el fin de fortalecer los protocolos de control y seguridad.

La #DGSP tras un operativo interinstitucional en el Centro de Detención Preventiva para Hombres Fraijanes II, se confirmó que 20 privados de libertad evadieron la justicia.



Se activaron investigaciones y denuncias ante el #MP y un operativo nacional con #PNC para su recaptura. pic.twitter.com/RRYjjj6BKU — Sistema Penitenciario de Guatemala (@_SPGuatemala) October 12, 2025

MÁS NOTICIAS: Presidios confirma la fuga de 20 líderes del Barrio 18 en Fraijanes II