Cacif respalda acuerdo comercial con EE. UU. y destaca impacto en la competitividad

El sector privado se congratuló con el anuncio de la firma de un acuerdo comercial reciproco.

Mediante un comunicado oficial el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) expresó su respaldo al Acuerdo de Comercio Recíproco alcanzado entre Guatemala y Estados Unidos.

Cacif calificó el acuerdo como un paso estratégico para fortalecer la competitividad nacional y consolidar el acceso preferencial al mercado estadounidense, el principal destino de las exportaciones guatemaltecas.

En su pronunciamiento, el sector empresarial afirmó que valora de manera positiva el entendimiento bilateral.

#ComunicadoCACIF



Guatemala recupera acceso preferencial a EE. UU.: un impulso clave para nuestras exportaciones



— CACIF (@CACIFGuatemala) November 15, 2025

"El sector privado de Guatemala valora positivamente el Acuerdo de Comercio Recíproco anunciado con los Estados Unidos de América", precisa en un comunicado oficial.

El documento señala que "este avance permitirá la recuperación del acceso preferencial al mercado estadounidense para la mayoría de las exportaciones guatemaltecas, lo que representa una señal clara de confianza hacia el país y su sector productivo".

Cacif también reconoció la gestión conjunta entre gobierno y sector privado para alcanzar el acuerdo, luego de meses de incertidumbre por las medidas arancelarias adoptadas por Estados Unidos a inicios de año.

"Reconocemos el trabajo del Gobierno de Guatemala, que junto con el sector privado impulsó las acciones necesarias para atender los desafíos recientes y avanzar hacia mejores condiciones de acceso, facilitación del comercio y certeza para los exportadores", señala el comunicado.

La organización empresarial afirmó que continuará impulsando acciones para aprovechar plenamente las oportunidades que surjan de este acuerdo y asegurar un entorno favorable para los negocios.

"Como sector privado, seguiremos trabajando para que Guatemala continúe fortaleciendo su competitividad, el acceso a mercados y la atracción de inversión, en beneficio del desarrollo y el empleo formal que buscan el crecimiento económico del país", indica el texto.

Cacif valoró positivamente el trabajo del Gobierno para llegar a un acuerdo comercial con Estados Unidos. (Foto: Archivo / Soy502)

El respaldo del CACIF se suma al de otros sectores que han subrayado que Guatemala se posiciona con ventaja frente a otros países de la región al ser uno de los primeros en alcanzar un acuerdo comercial con la actual administración estadounidense.

Esta situación podría traducirse en mayor inversión, dinamismo exportador y estabilidad para el sector productivo nacional.