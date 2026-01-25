Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

"Duele verte en ese cuadro”: el emotivo mensaje del hijo del alcalde de Masagua

  • Por Maria Fernanda Gallo
25 de enero de 2026, 06:23
El jefe edil fue víctima de un ataque armado en vísperas de Navidad del 2025. (Foto: redes sociales)

El jefe edil fue víctima de un ataque armado en vísperas de Navidad del 2025. (Foto: redes sociales)

Nelson Marroquín, alcalde del municipio de Masagua, fue víctima mortal de un ataque armado mientras acompañaba un desfile navideño.

OTRAS NOTICIAS: Esto se sabe sobre la desaparición de Claudia Rivas, trabajadora municipal

Este desfile se realizaba en la aldea Obero, la noche del 6 de diciembre del 2025, cuando iniciaron los disparos en contra del jefe edil, lo que causarían su muerte.

En redes sociales, su hijo Óscar Marroquín recordó a su padre, expresando: "Duele verte en ese cuadro y no escuchar tus regaños", al observar la fotografía del alcalde. Quien antes de ser atacado disfrutaba de bailar junto a su esposa y vecinos de la localidad.

En este mensaje, también expresó el amor y la guía que extraña; “cada día más te extraño” dijo.

(Foto: redes sociales)
(Foto: redes sociales)

El cuerpo del alcalde fue velado por tres días y se declaró un luto municipal por 40 días. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar