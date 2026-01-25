"Duele verte en ese cuadro”: el emotivo mensaje del hijo del alcalde de Masagua

Nelson Marroquín, alcalde del municipio de Masagua, fue víctima mortal de un ataque armado mientras acompañaba un desfile navideño.
Este desfile se realizaba en la aldea Obero, la noche del 6 de diciembre del 2025, cuando iniciaron los disparos en contra del jefe edil, lo que causarían su muerte.
En redes sociales, su hijo Óscar Marroquín recordó a su padre, expresando: "Duele verte en ese cuadro y no escuchar tus regaños", al observar la fotografía del alcalde. Quien antes de ser atacado disfrutaba de bailar junto a su esposa y vecinos de la localidad.
En este mensaje, también expresó el amor y la guía que extraña; “cada día más te extraño” dijo.
El cuerpo del alcalde fue velado por tres días y se declaró un luto municipal por 40 días.