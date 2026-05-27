En esto consiste el nuevo requisito para tramitar tu primera licencia

Si estas por tramitar tu primera licencia, debes considerar este nuevo requisito.
EN CONTEXTO: Maycom anuncia nuevo requisito para primeras licencias de conducir o transferencias
Maycom anunció a los usuarios sobre el nuevo requisito que deben presentar para tramitar su primera licencia o bien, realizar alguna transferencia.
Se trata de la factura fiscal del certificado emitido por la escuela de autovilismo que el usuario eliga para realizar su prueba de manejo.
De acuerdo a la empresa, el costo del certificado dependerá de la escuela de manejo seleccionada.
A este nuevo requisito, deberás adjuntar lo siguiente:
- DPI vigente original y copia.
- Certificado digital de manejo, emitido por el Centro de Evaluación autorizado (CECOVE).
- Examen de la vista emitido por una clínica óptica u oftalmólogo profesional con colegiado activo.
- Estar solvente de multas.
- Recibo de pago.