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En esto consiste el nuevo requisito para tramitar tu primera licencia

  • Por Jessica González
27 de mayo de 2026, 11:41
El costo del certiicado dependerá de la academia que selecciones. (Foto: Shutterstock)

El costo del certiicado dependerá de la academia que selecciones. (Foto: Shutterstock)

Si estas por tramitar tu primera licencia, debes considerar este nuevo requisito.

EN CONTEXTO: Maycom anuncia nuevo requisito para primeras licencias de conducir o transferencias

Maycom anunció a los usuarios sobre el nuevo requisito que deben presentar para tramitar su primera licencia o bien, realizar alguna transferencia. 

Se trata de la factura fiscal del certificado emitido por la escuela de autovilismo que el usuario eliga para realizar su prueba de manejo. 

De acuerdo a la empresa, el costo del certificado dependerá de la escuela de manejo seleccionada. 

A este nuevo requisito, deberás adjuntar lo siguiente: 

  • DPI vigente original y copia.
  • Certificado digital de manejo, emitido por el Centro de Evaluación autorizado (CECOVE).
  • Examen de la vista emitido por una clínica óptica u oftalmólogo profesional con colegiado activo.
  • Estar solvente de multas.
  • Recibo de pago.

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