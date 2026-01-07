Detienen a mujer con múltiples órdenes de aprehensión

Esta mujer era buscada y requerida por juzgados de Petén, Guatemala y Chimaltenango.
Por medio de un operativo dirigido por División Nacional contra el Desarrollo de Pandillas (DIPANDA) se logró la captura de Astrid Castellanos, alias "La Gorda" de 31 años, quien se encontraba en un domicilio en la zona 3 de Bárcenas, Villa Nueva.
Según información preliminar, se le había girado una orden de captura desde abril del 2025 y luego se giraron dos más en octubre y noviembre del mismo año.
Las autoridades indicaron que es colaboradora de la pandilla terrorista del Barrio 18. Además, que había sido buscada y requerida por juzgados de Petén, Guatemala y Chimaltenango.
"La Gorda" también está siendo investigada por realizar el cobro de extorsión a una empresa que distribuye gaseosas.