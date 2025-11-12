Capturan a pareja que exigía Q15 mil de extorsión por medio de amenazas telefónicas

Versión Impresa
  • Por Susana Manai
12 de noviembre de 2025, 08:03
Tras acordar la entrega parcial del dinero con su víctima los investigadores realizaron un operativo que permitió su captura. (Foto ilustrativa: istock)

Los detenidos, sorprendidos en un operativo tras exigir Q15 mil por extorsión mediante amenazas telefónicas, serán procesados bajo la nueva Ley Antipandillas.

Armando David Gaitán Ortiz, de 23 años, y Emely Adriana García Vivar, de 18, fueron detenidos cuando se presentaban a recoger Q5 mil de una extorsión en la 2 calle, lote 77, del asentamiento Monseñor Gerardi, zona 21 de la capital. Ambos son señalados de pertenecer a una pandilla. 

La pareja fue capturada cuando pretendía recoger la extorsión. (Foto: PNC)
De acuerdo con la denuncia presentada por la víctima, los capturados exigían Q15 mil mediante llamadas telefónicas, amenazando con causar daño a la persona o a su familia si no realizaba el pago. 

Tras acordar la entrega parcial del dinero, los investigadores realizaron un operativo que permitió su captura cuando pretendían recoger el monto por extorsión. 

(Foto: PNC)
Las autoridades recordaron a la población realizar sus denuncias al al 110 o al 1561 de la PNC donde a los detenidos se les aplicará la nueva Ley Antipandillas, indicó la PNC. 

El operativo fue realizado por investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda).

