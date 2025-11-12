Capturan a pareja que exigía Q15 mil de extorsión por medio de amenazas telefónicas

Los detenidos, sorprendidos en un operativo tras exigir Q15 mil por extorsión mediante amenazas telefónicas, serán procesados bajo la nueva Ley Antipandillas.
TE PUEDE INTERESAR: Pedro Julio Samayoa, el futbolista prófugo y su vinculación al Caso Claudina
Armando David Gaitán Ortiz, de 23 años, y Emely Adriana García Vivar, de 18, fueron detenidos cuando se presentaban a recoger Q5 mil de una extorsión en la 2 calle, lote 77, del asentamiento Monseñor Gerardi, zona 21 de la capital. Ambos son señalados de pertenecer a una pandilla.
De acuerdo con la denuncia presentada por la víctima, los capturados exigían Q15 mil mediante llamadas telefónicas, amenazando con causar daño a la persona o a su familia si no realizaba el pago.
Tras acordar la entrega parcial del dinero, los investigadores realizaron un operativo que permitió su captura cuando pretendían recoger el monto por extorsión.
Las autoridades recordaron a la población realizar sus denuncias al al 110 o al 1561 de la PNC donde a los detenidos se les aplicará la nueva Ley Antipandillas, indicó la PNC.
El operativo fue realizado por investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda).