El presunto sicario que pretendía cometer un ataque armado en Mixco

Lo capturaron luego de que se frustrara un ataque armado en la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco.

Las autoridades capturaron a Gerson Vinicio Damián Juárez, de 41 años, presunto gatillero y sicario de la terrorista Mara Salvatrucha (MS), luego de que se frustrara un ataque armado en la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco.

De acuerdo con el informe de la Comisaría 16, el individuo fue neutralizado durante un operativo preventivo, evitando así un atentado que iría dirigido contra elementos de la PNC o ciudadanos del sector.

Policías de la comisaría 16 reportaron la captura del presunto gatillero. (Foto: PNC)

Al momento de su detención, el pandillero, quien tenía el rango de gatillero y sicario dentro de la estructura criminal, portaba una pistola con reporte de robo, registrada el 30 de agosto de 2025, la cual fue incautada como evidencia.