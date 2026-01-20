Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

El presunto sicario que pretendía cometer un ataque armado en Mixco

  • Por Reychel Méndez
20 de enero de 2026, 07:58
Presunto gatillero y sicario de la terrorista Mara Salvatrucha (MS), fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil.&nbsp;(Foto ilustrativa: iStock)

Presunto gatillero y sicario de la terrorista Mara Salvatrucha (MS), fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil. (Foto ilustrativa: iStock)

Lo capturaron luego de que se frustrara un ataque armado en la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco.

OTRAS NOTICIAS: ¡Tres mujeres asesinadas! Una de ellas con cuatro meses de embarazo

Las autoridades capturaron a Gerson Vinicio Damián Juárez, de 41 años, presunto gatillero y sicario de la terrorista Mara Salvatrucha (MS), luego de que se frustrara un ataque armado en la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco.

De acuerdo con el informe de la Comisaría 16, el individuo fue neutralizado durante un operativo preventivo, evitando así un atentado que iría dirigido contra elementos de la PNC o ciudadanos del sector.

Policías de la comisaría 16 reportaron la captura del presunto gatillero. (Foto: PNC)
Policías de la comisaría 16 reportaron la captura del presunto gatillero. (Foto: PNC)

Al momento de su detención, el pandillero, quien tenía el rango de gatillero y sicario dentro de la estructura criminal, portaba una pistola con reporte de robo, registrada el 30 de agosto de 2025, la cual fue incautada como evidencia.

El capturado portaba un arma de fuego robada. (Foto: PNC)
El capturado portaba un arma de fuego robada. (Foto: PNC)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar