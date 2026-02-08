Versión Impresa
“¡Qué caída!”: así se vio desde otro ángulo la caída de Shakira en El Salvador

  • Por Maria Fernanda Gallo
08 de febrero de 2026, 07:37
La cantante cayó sobre el escenario mientras cantaba "Si te vas". (Foto: RCC Noticias)

La reacción tras caerse impresionó a los espectadores de su primera presentación en El Salvador.

Este fue el otro ángulo del momento cuando Shakira, cantando y bailando sobre el escenario, cayó sobre su brazo y pierna derecha.

Momentos antes, debutaba con micrófono en mano, bailando y cantando la canción “Si te vas”. Tras asombrar al público con su manejo del micrófono, comenzó a desplazarse por el escenario, momento en el que se notó que su tacón se dobló.

Luego de que resbalara, se puso de pie inmediatamente e inició a ser ovacionada por el público. 

Qué caída”, dijo la cantante colombiana sonriendo a sus fans. 

Esto sucedió en la primera de las cuatro presentaciones que ofrecerá durante febrero en el Estadio Nacional “Jorge El Mágico González”, de El Salvador.

