Shakira sufre caída durante su concierto en El Salvador (Video)

  • Por Selene Mejía
07 de febrero de 2026, 22:08
Shakira tuvo un desliz en el concierto. (Foto: Captura de pantalla)

Shakira sufrió un resbalón en pleno show durante la primera presentación de "Las mujeres ya no lloran" en El Salvador. 

La colombiana interpretaba "Si te vas" cuando se deslizó en el escenario, de inmediato se levantó y continuó como si nada hubiese ocurrido. 

De inmediato los fans se preocuparon y se escuchó un grito de apoyo de los presentes, que luego le aplaudieron cuando ella se puso de pie. 

El show de Shakira está poniendo de cabeza a los centroamericanos en el Estadio nacional "Jorge El Mágico González". 

