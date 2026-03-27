Caída de de poste complica el paso en Bulevar Liberación, zona 12

El poste de madera cae en calzada Roosevelt y bloquea paso hacia zona 12.
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La tarde de este viernes 27 de marzo, el director de Comunicación de Emetra, Amílcar Montejo, informó sobre la caída de un poste de madera en la calzada Roosevelt, a la altura de la 1era avenida de la zona 11, mientras trabajadores realizaban labores de reparación en el área.
Según el reporte, la estructura se quebró y terminó sobre la vía vehicular, dejando cables tendidos que obstaculizan el paso en el tramo que conduce hacia el bulevar Liberación, en la zona 12.
Se recomienda a los conductores manejar con precaución y considerar vías alternas mientras se realizan las labores para restablecer el tránsito con normalidad.
Según Montejo, no se reportaron personas heridas.