Caída de postes y fallas mecánicas complican el tránsito en Villa Nueva

Los postes quedaron sobre la vía asfáltica, lo que ocasiona serias complicaciones en la circulación.

Durante la madrugada de este jueves 21 de agosto, un tráiler botó varios postes en la ruta que conduce de Prados de Villa Hermosa hacia la Ciudad de Guatemala.

#BrevesTGW | Un tráiler derribó varios postes sobre la vía pública en la ruta de Prados de Villa Hermosa hacia la Ciudad, provocando complicaciones en el tránsito. Las autoridades de @PMT_VILLANUEVA informaron que los carriles reversibles no se habilitarán como de costumbre. pic.twitter.com/GKphFwdTOG — Radio TGW (@Radio_TGW) August 21, 2025

La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva (PMT) informó que los carriles reversibles desde Bulevar el Frutal hacia Prados de Villa Hermosa y Ciudad Real, no podrán habilitarse como se hace de manera habitual, debido a los obstáculos en el área.

Hasta el momento se desconocen las causas del accidente, mientras cuadrillas trabajan en el despeje de la ruta para habilitar el paso lo antes posible.

Dalia Santos, vocera de la PMT de Villa Nueva, recomendó a los conductores considerar rutas alternas y extremar precauciones, especialmente por el asfalto mojado en distintos sectores del municipio.

Fallas mecánicas complican tránsito

Además, Santos señaló que se reportan varios vehículos de transporte pesado con fallas mecánicas en el área de la subida de Villa Lobos, considerado el punto más crítico de la jornada.

La situación afecta la circulación desde el bulevar El Frutal hasta la 10 avenida y primera calle de la zona 5 de Villa Nueva.

Las autoridades piden a los automovilistas tomar precauciones y atender las recomendaciones de tránsito.

