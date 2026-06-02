Comunicaciones suma otra baja: Lynner García confirma su salida del club

Las bajas continúan en Comunicaciones de cara al Torneo Apertura. El más reciente en despedirse de la institución alba fue Lynner García, quien confirmó a través de sus redes sociales que no seguirá formando parte del plantel.
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El futbolista de 26 años, formado en las fuerzas básicas del club, publicó un mensaje de agradecimiento a la entidad que le abrió las puertas al profesionalismo.
"Hoy me toca despedirme del club que fue mi casa durante mucho tiempo. Estoy totalmente agradecido por la oportunidad que me dieron. Fue un gran privilegio y una bendición que Dios me dio", expresó el canterano.
Aunque Comunicaciones aún no ha oficializado su salida, García se suma a la extensa lista de jugadores que ya dejaron la institución, entre ellos Gael Sandoval, José Gálvez, Jorge Moreno, Wilspon Pineda, Deyner Padilla, José María Calderón, José Grajeda, Erik González y Edy Palencia, quien se unió a Guastatoya.
Durante el Clausura 2026, el extremo disputó 20 partidos, acumuló más de mil minutos de juego y anotó un gol. Sin embargo, la falta de continuidad le impidió afianzarse dentro de los planes del "Fantasma" Figueroa.