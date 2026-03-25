Jurado de California declara a Meta y YouTube responsables por adicción a redes

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Este veredicto histórico marcará un precedente sobre la salud mental de los menores.

EN CONTEXTO: El Estado de México mantiene demanda contra Facebook por adicción de menores

Un jurado de Los Ángeles determinó este miércoles que Meta y YouTube son responsables de haber perjudicado a una joven mediante el diseño adictivo de sus plataformas de redes sociales y ordenó a las empresas pagar tres millones de dólares por daños.

Este veredicto histórico podría redefinir la forma en que el sector tecnológico afronta la responsabilidad legal por la salud mental de sus usuarios jóvenes.

El caso en particular ha sido visto como una prueba importante para el futuro de cientos de otras demandas similares en curso en Estados Unidos.

Sanción máxima

Por su parte, un jurado de Nuevo México, suroeste de Estados Unidos, inició su primer día de deliberaciones en un juicio en el que se acusa a la compañía Meta de poner en peligro a los niños al hacerlos vulnerables a depredadores sexuales en redes sociales.

El estado de Nuevo México reclama miles de millones de dólares de Meta, en uno de dos grandes casos en Estados Unidos contra el gigante tecnológico que están actualmente en manos de un jurado.

Con información de AFP