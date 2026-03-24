El Estado de México mantiene demanda contra Facebook por adicción de menores

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Pide una sanción civil máxima por el caso de más de 200 mil adolescentes que usan redes sociales.

Un jurado de Nuevo México, suroeste de Estados Unidos, inició el martes su primer día de deliberaciones en un juicio en el que se acusa a la compañía Meta de poner en peligro a los niños al hacerlos vulnerables a depredadores sexuales en redes sociales.

El estado de Nuevo México reclama miles de millones de dólares de Meta, en uno de dos grandes casos en Estados Unidos contra el gigante tecnológico que están actualmente en manos de un jurado.

El otro juicio tiene lugar en California, donde se evalúa si Meta y Youtube deben ser considerados responsables por causar deliberadamente adicción en los niños. Este caso en particular es visto como una prueba importante para el futuro de cientos de otras demandas similares en curso en Estados Unidos.

El jurado de Nuevo México comenzó su labor después de los alegatos finales y de un juicio de seis semanas que incluyó el testimonio de 40 testigos, entre ellos empleados convertidos en denunciantes, y cientos de documentos, informes y correos electrónicos.

El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, presentó en 2023 una demanda contra Meta —empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp— y su director ejecutivo, Mark Zuckerberg.

Torrez alega que la compañía no protegió a los niños del abuso sexual y la trata de personas.

Medidas "engañosas"

Durante su alegato el lunes, la fiscal Linda Singer acusó a Meta de haber comunicado de forma engañosa sobre sus medidas de protección de menores.

"Meta no reveló la probabilidad de que el algoritmo pusiera a depredadores en contacto con adolescentes, de que recomendara contenidos tan sensacionalistas y dañinos", dijo Singer, según el diario Albuquerque Journal.

Un portavoz de Meta afirmó que el caso del estado era "sensacionalista" y se basaba en documentos "escogidos a conveniencia". "El Estado no logró probar su caso", dijo.

El estado solicita la sanción civil máxima de 5 mil dólares por cada uno de los cerca de 221 mil adolescentes de Nuevo México que, según afirma, usan Facebook e Instagram. Meta impugna esa cifra.

Una segunda fase del proceso en Nuevo México está prevista para mayo, cuando un juez escuchará la demanda del estado según la cual Meta creó una molestia pública y debe financiar programas para abordar los supuestos daños a los niños.

Con información AFP