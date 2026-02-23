¡Calles colapsadas! Así está el tránsito este lunes lluvioso

La lluvia de este lunes ha causado un fuerte congestionamiento vial en varios puntos de la ciudad.
Durante este lunes 23 de febrero se ha reportado lluvia en varios sectores de la ciudad, lo cual ha ocasionado congestionamiento y varios derrapes en la capital, Mixco, zona 9, Calzada Roosevelt, Calzada San Juan y San Lucas.
Según las autoridades de tránsito, de San Cristóbal a Las Charcas hay mucha carga vehicular.
Se han habilitado cuatro carriles reversibles hacia zona 11.
Por otro lado, en la bajada de Las Cañas, hacia Antigua Guatemala, varios vehículos han derrapado debido al asfalto mojado.
Sin semáforos
Varios usuarios han reportado que en la Avenida Reforma, zona 9, los semáforos han dejado de funcionar, debido a los fuertes vientos que han alterado el servicio eléctrico.
Esto está provocando grandes filas de autos en todo el sector.
Santa Catarina Pinula también registra tránsito.