Calor de día y frío de noche: así estará el clima este viernes 12 de diciembre

Se espera que la temperatura baje por la noche, mientras que la mañana estará soleada.
Para este viernes 12 de diciembre se espera un amanecer con neblina y lloviznas en las regiones del Caribe y Franja Transversal del Norte.
En los lugares más elevados de occidente bajará la temperatura.
De acuerdo al Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el viento soplará de forma moderada en sectores montañosos.
La entrada de humedad promoverá nublados con lloviznas por la tarde, sobre todo en las regiones Norte, Franja Transversal del Norte, Caribe y Bocacosta.
No se descartan lluvias en el resto del territorio nacional.