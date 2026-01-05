Versión Impresa
La temperatura bajará por la noche de este martes 6 de enero

  • Por Jessica González
05 de enero de 2026, 16:22
El día estará soleado, pero por la noche bajará la temperatura.&nbsp;

El viento soplará y la temperatura bajará por la noche.

Para este martes 6 de enero se espera neblina al amanecer en Franja Transversal del Norte, Altiplano Central y Valles de Oriente.

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) será una mañana soleada con nubes dispersas.

Por la tarde, habrá nubosidad en la región de Bocacosta y Altiplano central.

Por la noche y madrugada persistirá el viento ligero.

