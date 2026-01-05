La temperatura bajará por la noche de este martes 6 de enero

El viento soplará y la temperatura bajará por la noche.
Para este martes 6 de enero se espera neblina al amanecer en Franja Transversal del Norte, Altiplano Central y Valles de Oriente.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) será una mañana soleada con nubes dispersas.
Por la tarde, habrá nubosidad en la región de Bocacosta y Altiplano central.
Por la noche y madrugada persistirá el viento ligero.