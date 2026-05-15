Altas temperaturas y lluvias: así estará el clima este fin de semana

-

La temperatura alcanzará los 40 grados en algunas regiones del país.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que para este fin de semana se prevé un marcado contraste en las condiciones del clima en el país, con altas temperaturas durante el día y lluvias con actividad eléctrica en distintas regiones, estas asociadas a condiciones locales y sistemas de baja presión,

Se espera ambiente cálido y húmedo, con presencia de niebla o neblina en las primeras horas de la mañana.

En el transcurso del día predominará poca nubosidad, aunque por la tarde y noche se incrementarán los nublados con posibilidad de lloviznas y tormentas eléctricas, principalmente del sur hacia el centro del país.

Altas temperaturas

Las temperaturas más elevadas se registrarán en la región del Motagua y Valles del Oriente, donde podrían alcanzar entre 38 y 40 grados Celsius, mientras que en la región del Pacífico se prevén máximas de 35 a 38 grados, con ambiente muy cálido durante el día y lluvias en la tarde. En Petén, el calor también será intenso.

En contraste, la Meseta Central, que incluye la ciudad de Guatemala, tendrá máximas entre 29 y 31 grados, mientras que el Altiplano Central y Occidental oscilará entre 26 y 32 grados, con posibilidad de lluvias en la tarde noche.

En Alta Verapaz, Caribe y Franja Transversal del Norte también se esperan precipitaciones.