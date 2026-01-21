Versión Impresa
¿Calor o frío? Así estará el clima este jueves 22 de enero

  • Por Jessica González
21 de enero de 2026, 15:14
El sistema de alta presión ha comenzado a disminuir. (Foto: archivo/Soy502)

Pese a que el ambiente estará cálido, el viento seguirá soplando con fuerza.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) prevé para este jueves 22 de enero, un ambiente cálido y soleado durante el día, pues el sistema de alta presión ha comenzado a debilitarse.

Sin embargo, el viento del norte continuará soplando en casi todo el territorio nacional.

Por la tarde habrá nubosidad dispersa y se esperan lloviznas en horas de la noche, sobre todo en Izabal.

El frío persistirá durante la noche y madruga en el Occidente y centro de país.

