¿Calor o frío? Así estará el clima este jueves 22 de enero

Pese a que el ambiente estará cálido, el viento seguirá soplando con fuerza.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) prevé para este jueves 22 de enero, un ambiente cálido y soleado durante el día, pues el sistema de alta presión ha comenzado a debilitarse.
Sin embargo, el viento del norte continuará soplando en casi todo el territorio nacional.
Por la tarde habrá nubosidad dispersa y se esperan lloviznas en horas de la noche, sobre todo en Izabal.
El frío persistirá durante la noche y madruga en el Occidente y centro de país.