Camagro desaprueba el segundo año de la gestión de Bernardo Arévalo

Productores señalan que la principal prioridad deber ser la infraestructura para mejorar la competitividad.

El presidente Bernardo Arévalo cumple este miércoles dos años en el poder y la mayoría de los socios de la Cámara del Agro de Guatemala (Camagro) consideran que su gestión ha sido mala y casi la totalidad dicen sentirse insatisfechos con las políticas que ha implementado el Gobierno.

Según un sondeo rápido llevado a cabo entre los socios de Camagro en los primeros días de enero, el 76 % consideran mala o muy mala la gestión del segundo año de gobierno del presidente.

El informe, que fue publicado en la cuenta oficial de X de Camagro, precisa que el 22 % de los que respondieron el sondeo calificaron el segundo año de Gobierno como regular y solamente el 2 % de los socios lo calificaron como bueno.

Asimismo, los datos señalan que el 96 % de los socios de Camagro se encuentran insatisfechos o muy insatisfechos con las políticas que ha implementado el Gobierno y solo el 2 % de los consultados dijo sentirse satisfecho.

Según la página oficial de institución, Camagro aglutina 14 asociaciones y gremiales de productores agrícolas y pecuarios de Guatemala.

Insatisfacción es generalizada

Carla Caballeros, directora ejecutiva de la entidad, afirmó que "la insatisfacción con la gestión de Gobierno en el segundo año es generalizada".

"Esta evaluación refleja que es urgente que la gestión de Gobierno mejore en las políticas públicas que tienen impacto en el crecimiento económico y desarrollo productivo rural" afirmó la directiva.

También destacó que existe un "rechazo casi absoluto a las políticas relacionadas con el agro" lo que significa que "este nivel de rechazo no es aislado", sino que "refleja una desconexión profunda entre las acciones del Ejecutivo y las necesidades reales del campo guatemalteco".

"Esto evidencia una oportunidad para priorizar y atender con sentido de urgencia y eficiencia la gestión. Infraestructura es la prioridad, invertir y ejecutar de forma eficiente, con transparencia y calidad, sigue siendo la prioridad más importante para el desarrollo y la competitividad de los productores agro", explicó Caballeros.

Agregó que, según el sondeo, el 70 % de los productores indicaron que la infraestructura es la prioridad para la competitividad del sector.

"Ejecutar y acelerar la inversión en proyectos de carreteras, puentes, aeropuertos y puertos es indispensable para recuperar competitividad, reducir costos logísticos, mejorar acceso a mercados y asegurar el abastecimiento de alimentos e insumos", puntualizó la directiva.

Indicó que otras demandas del agro incluyen apoyo técnico y financiero, simplificación de trámites, seguridad y acceso a mercados.

"Consideramos que las prioridades, para impulsar crecimiento económico y recuperar la competitividad del sector agrícola y asegura la producción de alimentos, están claramente definidas, siendo infraestructura la más importante", aseveró Caballeros.

Asimismo, hizo un "llamado urgente al Gobierno para que escuche al campo" ya que aseguró que "las políticas públicas no pueden seguir desconectadas del campo, del agro que es el principal motor económico y de empleo del país".

La directiva señaló que durante este año Camagro seguirá trabajando con propuestas y acciones para buscar la mejora de la competitividad.

"Seguiremos trabando y colaborando con el gobierno para que se implementen las acciones y políticas necesarias. Pero queremos resultados y soluciones reales. No más planes sin ejecución", agregó Caballeros.