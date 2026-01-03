EE.UU. no permitirá que nadie del régimen de Maduro tome el poder, dice Trump

-

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, fue capturado la madrugada de este sábado tras ataque militar de Estados Unidos.

Donald Trump dijo este sábado 3 de enero, tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que no permitiría que nadie "retomara donde él lo dejó", y que Estados Unidos estará directamente involucrado en una posible transición.

"Vamos a estar muy involucrados. Y queremos llevar libertad al pueblo", dijo Trump a Fox News en una entrevista telefónica, agregando que la operación de las fuerzas especiales estadounidenses demostraba que Washington "no iba a dejarse intimidar".

Serán llevados a Nueva York

El líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, serán presentados ante la justicia en Nueva York, declaró el presidente Donald Trump.

"Serán llevados a Nueva York. Fueron acusados en Nueva York", declaró Trump a la emisora televisiva Fox, en alusión a los cargos de narcotráfico, terrorismo y contrabando de armas, entre otros, presentados en 2020.