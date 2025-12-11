Cámara capta a extorsionistas entregando un celular a repartidores (video)

Lo ocurrido quedó grabado en video y genera indignación en los internautas, quienes advierten por la inseguridad en el país.
Una cámara de seguridad logró grabar el momento exacto cuando dos desconocidos entregan un celular para extorsionar a repartidores de gas.
El hecho se registró en la colonia Las Palmas, en la ruta a El Salto, en la zona 3 de Escuintla.
En las imágenes se observa cuando dos repartidores de gas se encuentran sobre la calle junto al camión que transporta los cilindros.
Segundos después aparecen los dos sujetos en un vehículo de dos ruedas y se estacionan en la parte trasera del camión, uno de ellos desciende con una pistola en mano y le entrega el celular a uno de los repartidores.
Posteriormente, los extorsionistas se acercan a las víctimas y con probables amenazas les dan las instrucciones a seguir. Por último, los malhechores huyen del lugar con rumbo desconocido.