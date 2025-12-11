Pareja pone en riesgo a una niña en el tránsito de la calzada Roosevelt (video)

-

La familia fue captada en video cuando transitaba por la mencionada ruta.

Una familia fue captada en video cuando ponían en riesgo a una niña mientras transitaban en la calzada Roosevelt, sobre un vehículo de dos ruedas, según informó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.

En las imágenes se observa el momento en el el conductor va acompañado de una mujer y de una niña, a quien llevan en medio de los dos, en dirección hacia el occidente.

Sin embargo, ni la mujer ni la niña utilizaban casco protector y la menor va de pie sobre el vehículo sosteniendo a una muñeca, según se observa en las imágenes.

"En el tránsito todos dependemos de todos y acciones como las que observas, son acciones personales que ponen en riesgo a la colectividad. Es necesario conducir con total respeto a las normas", indicó Montejo.

Mira aquí el video:

¡Por favor!



Cuida tu vida y la vida de los demás.



(Hecho sucedió en calzada Roosevelt zona 7, el miércoles 10 de diciembre del 2025) pic.twitter.com/y4LD0bfh4j — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) December 11, 2025

Las autoridades municipales solicitan que se respeten las normas y que se proteja la vida propia y la de los demás.