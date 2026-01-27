Cámara capta fuerte accidente que deja dos heridos en Retalhuleu (video)

Uno de los vehículos transitaba sobre el carril contrario, provocando que impactaran de frente.
OTRAS NOTICIAS: Volcán de Fuego genera retumbos fuertes durante sus recientes erupciones (videos)
Una cámara de seguridad grabó el momento exacto en que un automóvil colisionó de frente con un vehículo de dos ruedas en la calzada Las Palmas, zona 6 de Retalhuleu.
El hecho se registró la noche del pasado lunes 26 de enero, cuando el automovilista se pasó al carril contrario.
En las imágenes se observa el instante en que los vehículos impactan de frente, provocando que los tripulantes de la motocicleta quedaran heridos.
Segundos después, vecinos del sector se acercan a las víctimas para auxiliarlas debido a que se encontraban lastimadas sobre la cinta asfáltica.
Mira aquí el video:
Según medios locales, los heridos fueron atendidos por socorristas y posteriormente trasladados a un centro asistencial.