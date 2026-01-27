Volcán de Fuego genera retumbos fuertes durante sus recientes erupciones (videos)

-

Las erupciones del volcán de Fuego de este martes 27 de enero quedaron grabadas por cámaras de monitoreo.

El monitoreo del volcán de Fuego reporta explosiones moderadas y fuertes, con una frecuencia de 7 a 10 por hora, las cuales han generado retumbos fuertes.

Estas explosiones son acompañadas de columnas de ceniza que alcanzan hasta 4,500 metros sobre el nivel del mar, según el boletín vulcanológico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh).

Además, se han registrado avalanchas de material volcánico en los flancos oeste, sur y suroeste, algunas de las cuales alcanzan la vegetación.

En las comunidades de La Rochela, Ceilán, Panimaché, Morelia y Santa Sofía, en Escuintla; se ha reportado caída de ceniza fina. Por la actividad descrita, se considera peligroso permanecer en la meseta del volcán, agregaron las autoridades.

A las 00:17 horas de este martes se registró una de las primeras erupciones fuertes del día, la quedó grabada de la siguiente manera:

Erupción del Volcán de Fuego a las 00:17 horas de este martes 27 de enero.



: afarTV pic.twitter.com/XteCittbFH — Geber Osorio (@OsorioGeber) January 27, 2026

Recomendaciones

La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred) da las siguientes recomendaciones a la población cercana al complejo volcánico:

Usar mascarilla y proteger los depósitos de agua ante la caída de ceniza.

Conocer y ubicarse en las rutas de evacuación de su comunidad.

Reportar cualquier emergencia al número 119 de la Conred.

Otra de las recientes fuertes erupciones del volcán de Fuego quedó grabada a las 13:29 horas de este martes, mira aquí el video: