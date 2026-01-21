Cámara capta momento en que un hombre prende en llamas un vehículo (video)

-

El desconocido huyó del lugar después de provocar el siniestro, hecho sucedido en Mixco.

Un hombre provocó un incendio vehicular en la 14 avenida C y 1a. calle, en la colonia Lo de Fuentes, zona 11 de Mixco.

El video quedó grabado por una cámara de seguridad, en el que se observa al desconocido incendiando una camioneta.

En las imágenes se ve al hombre provocando el incendio desde la parte baja del automotor y luego prendiéndolo en llamas por arriba.

Posteriormente, huye del lugar con rumbo desconocido, ocasionándole serios daños al vehículo que se encontraba estacionado, la noche del pasado martes 20 de enero.

Cámara de seguridad captó el momento en el que un hombre prendió en llamas un vehículo que estaba estacionado.



Bomberos Voluntarios acudieron al llamado y lograron extinguir el fuego, evitando que el vehículo se quemara en su totalidad.