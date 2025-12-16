Surge video del momento exacto en que se accidenta avioneta en Toluca, México (video)

Claudia Sheinbaum confirmó que toda la tripulación falleció y que eran 10 las personas que iban a bordo en la aeronave.
EN CONTEXTO: Aeronave privada se desploma y deja seis fallecidos en México (videos)
Un nuevo video de una aeronave privada que se desplomó en cercanías del aeropuerto de Toluca, en México, circula en redes sociales.
Luego de registrarse este accidente aéreo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este martes 16 de diciembre que todas personas que transportaban en esta avioneta, fallecieron.
Las víctimas mortales fueron 10, entre los que se encuentran tres menores de edad. A pesar de que el pasado lunes se había informado que eran seis los fallecidos, debido a que aún no se habían localizado todos los cuerpos.
Fallecidos
Los fallecidos fueron identificados por las autoridades locales como:
- Piloto: Juan Carlos Olivares Casas, de 61 años.
- Copiloto: Walding Sánchez Manzano, de 72.
- Olga Janine Buenfil Cardone, de 60.
- Gustavo Palomino Olet, de 50.
- Ilse Lizeth Hernández Téllez, de 32.
- Raúl Gómez Ruiz, de 60.
- Raúl Gómez Buenfil, de 31.
- Raúl, de 4.
- Natalia, de 2.
- Ximena, de 9.
En las imágenes se observa cuando la avioneta cae en un campo de fútbol, luego de haber perdido el control, debido a posibles fallas mecánicas, según indicó Sheinbaum.