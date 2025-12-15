Aeronave privada se desploma y deja seis fallecidos en México (videos)

-

Una avioneta perdió el control y cayó en Toluca, México, hasta el momento se reportan seis fallecidos tras el accidente aéreo.

Una aeronave privada tipo Cessna Citation se desplomó el mediodía de este lunes 15 de diciembre, poco antes de llegar al aeropuerto de Toluca, una ciudad vecina de la capital mexicana.

En la avioneta "viajaban 8 pasajeros y 2 tripulantes" y de manera preliminar "se registran 6 decesos", informó en su cuenta de X, la Protección Civil del Estado de México, cuya capital es Toluca.

VIDEO CAPTA EL DESPLOME DE AVIONETA EN TOLUCA



Una cámara de videovigilancia registró el momento en que un Cessna Citation III se desploma muy cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca.

La Cruz Roja local había informado antes de la localización de cuatro cuerpos en el lugar. Los rescatistas buscan otras posibles víctimas, luego de que la nave impactara en una bodega industrial.

El Centro de Emergencias del Estado de México (C5) informó que diferentes corporaciones trabajan en la zona del siniestro, donde se generó una inmensa columna de humo negro.

Gilberto Ramírez, gerente del hangar privado donde la nave tenía su base, dijo a la prensa que el avión partió del puerto de Acapulco (sur) con destino a Toluca y que solo venían ocho personas, pero Protección Civil informó después que iban 10, incluidos los tripulantes.

Los servicios de emergencia dieron a conocer a periodistas un supuesto audio de la torre de control donde uno de los pilotos alerta: "Nos estamos desplomando". Informaron también que antes del desplome, la avioneta trató de aterrizar en un campo de fútbol.

Se desploma aeronave que venía de Acapulco a Toluca.

Al parecer es un jet privado Citation.

Distintos portales especializados en aviación muestran que el avión despegó presuntamente de Acapulco y tenía vuelos regulares a Toluca, a unos 50 kilómetros de Ciudad de México y opera un aeropuerto que brinda servicio principalmente a vuelos privados.